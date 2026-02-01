Меню
Киноафиша
Фильмы
Абай бол
Расписание сеансов Абай бол, 2026 в Степногорске
3 марта 2026
Расписание сеансов Абай бол, 3 марта 2026 в Степногорске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Абай бол»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Step Cinema
г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
16:40
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Убийцы
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Супер Мишка
Отзывы
2024, Китай, приключения, анимация
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
