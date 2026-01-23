Меню
Фильмы
Жалмауыз Кемпір
Расписание сеансов Жалмауыз Кемпір, 2026 в Степногорске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Завтра
24
вс
25
пн
26
вт
27
ср
28
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жалмауыз Кемпір»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Step Cinema
г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
19:40
от 2600 ₸
