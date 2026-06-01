Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Шевели перьями Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Степногорске 8 июня 2026

Расписание сеансов Шевели перьями, 8 июня 2026 в Степногорске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Шевели перьями»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Step Cinema г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
12:00 от 2400 ₸
Пассажир
Пассажир
2026, США, ужасы
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Кассандра
Кассандра
2026, Кыргызстан, триллер
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Финал удивит 100%: 5 азиатских детективов, которые не разочаруют фанатов «Трассы»
Сулейман не такой уж и Великолепный: почему Ахмед из «Империи Кесем» гораздо лучше
Да кто же такие Катаняны? 4 фильма Рязанова, где фамилия-дразнилка стала его фирменной пасхалкой (еще задолго до Marvel)
Эти 2 непредсказуемых фильма сделают вечер крайне напряженным: интрига на высоте, а развязка шокирует
В СССР Мымрой и другими восхищались: современная молодежь считает этих героинь токсиками и «рэд флагами»
Секретарша так себе, еще и сплетница: почему Калугина не уволила Верочку в «Служебном романе»
Еще до «Разделения» Бен Стиллер снял успешный сериал: если вам нравится «Побег из Шоушенка», то вы будете в восторге
Целый набор медалей и орденов: что Трошкин из «Джентльменов удачи» скрывал о себе
Это «Анна Каренина» или «Война и мир»? Попробуйте угадать произведение по одному кадру из экранизации (тест)
Этот вопрос мучает фанатов до сих пор: почему Элронд просто не толкнул Исилдура в огонь Роковой Горы вместе с Кольцом? Отвечаем
Зрители выбрали 5 лучших серий «Шерлока»: когда мозг на пределе, а сердце бьется, будто в последний раз
«Не оторваться до финальной части»: фанаты трукрайма будут в восторге от этого мини-сериала — основано на реальных событиях 
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше