Киноафиша
Фильмы
Ойын
Расписание сеансов Ойын, 2026 в Степногорске
14 января 2026
Расписание сеансов Ойын, 14 января 2026 в Степногорске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
ср
14
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ойын»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Step Cinema
г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
22:00
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Мелодия их мечты
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма, исторический
