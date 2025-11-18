Меню
Киноафиша
Фильмы
Adal
Расписание сеансов Adal, 2025 в Степногорске
18 ноября 2025
Расписание сеансов Adal, 18 ноября 2025 в Степногорске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
сб
15
вс
16
пн
17
вт
18
ср
19
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Adal»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Step Cinema
г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
15:40
от 2200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Охота за тенью
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
