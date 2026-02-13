Меню
Киноафиша
Фильмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Расписание сеансов Белдхэм. Проклятие ведьмы, 2024 в Степногорске
17 февраля 2026
Расписание сеансов Белдхэм. Проклятие ведьмы, 17 февраля 2026 в Степногорске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Белдхэм. Проклятие ведьмы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Step Cinema
г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
21:50
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Бiр түп алма ағашы
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Папа может
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Улыбка. Зарождение зла
Отзывы
2024, Индонезия, ужасы, триллер
