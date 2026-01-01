Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Примат Расписание сеансов Примат, 2026 в Степногорске 21 января 2026

Расписание сеансов Примат, 21 января 2026 в Степногорске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Примат»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Step Cinema г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
10:00 от 2400 ₸ 19:40 от 2400 ₸
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Ойын
Ойын
2026, Казахстан, детектив
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Дело семейное
Дело семейное
2025, США, комедия, криминал, драма
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
С черной формой СС «17 мгновений весны» прокололись по-крупному: зрители до сих пор обсуждают этот исторический ляп
Жуткая тайна «Маши и Медведя»: куда исчезли курицы из первой серии — есть две версии и одна из них очень печальная
НТВ 18 января выдаст зрителям мини-сериал с Епифанцевым: всего 4 серии, а по накалу страстей переплюнет даже «Невского»
2026 год только начался, а стриминги уже выдали 3 хита, которые не отпускают до финальных титров: идеальны на вечер
4 легких российских сериала, которые помогут дождаться весны: хватит на все оставшиеся 44 дня
Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче
Фанаты ждали, и это свершилось: когда выйдет 1 серия 2 сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Не просто кабинет Калугиной: где и кем на самом деле работали герои «Служебного романа»
Она неслучайно постоянно умничает: сколько лет Зо из «Оранжевой коровы»?
Даже жертву Оди в конце обесценили: 3 персонажа «Очень странных дел», которым сделали ужасный финал
«Вестерос может быть интересен и без масштабных войн и драконьего огня»: вот чем новинка «Рыцарь Семи Королевств» лучше «Игры престолов»
Студия «Мельница» славится не только «Тремя богатырями»: вот еще 5 мультфильмов, которые нельзя упускать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше