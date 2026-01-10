Меню
Киноафиша Фильмы Примат Расписание сеансов Примат, 2026 в Степногорске 11 января 2026

Расписание сеансов Примат, 11 января 2026 в Степногорске

Как купить билеты на сеанс фильма «Примат»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Step Cinema г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
11:40 от 2800 ₸ 16:30 от 2800 ₸ 18:20 от 2800 ₸
