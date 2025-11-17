Меню
Киноафиша
Фильмы
Капитан Байтасов
Расписание сеансов Капитан Байтасов, 2025 в Степногорске
17 ноября 2025
Расписание сеансов Капитан Байтасов, 17 ноября 2025 в Степногорске
Как купить билеты на сеанс фильма «Капитан Байтасов»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Step Cinema
г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
10:20
от 1000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Охота за тенью
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
