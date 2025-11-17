Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Капитан Байтасов Расписание сеансов Капитан Байтасов, 2025 в Степногорске 17 ноября 2025

Расписание сеансов Капитан Байтасов, 17 ноября 2025 в Степногорске

Билеты
Вся информация о фильме
пн 17 вт 18 ср 19
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Капитан Байтасов»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Step Cinema г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
10:20 от 1000 ₸
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Adal
Adal
2025, Казахстан, драма
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Охота за тенью
Охота за тенью
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
«Будут стрелять по мне…»: эту цитату из «Бригады» знает каждый, а что насчет еще шести реплик — кто именно сказал их в сериале? (тест)
Новая серия «Маши и Медведя» «Весело, весело склеим Новый год!» удивила: героиня сменила сарафан, сняла платок, а просмотры растут как на дрожжах
Кто сказал, что «Невский» не смогут превзойти? НТВ делает ставку на «Лешего» — уникальные кадры со съемочной площадки уже в Сети
Сериал с рейтингом 100% на Rotten Tomatoes: сколько сезонов Pluribus («Из многих») мы увидим на самом деле
Никакого Хоукинса на самом деле нет, а «Изнанка» расположена прямо в центре Америки: где снимали «Очень странные дела»
«Воскрешение» только всех возмутило: в чем смысл концовки Матрицы?
Элизабет и Чудовище на самом деле не любили друг друга: чем «Франкенштейн» дель Торо отличается от оригинала Шелли —10 важных деталей
Российский сериал шведы признали лучшим в 2025 году: тот случай, когда русские и иностранцы единодушны
Месяц тревожного ожидания без новостей: так будет ли 2 сезон нашумевшего сериала «Чужой: Земля»?
Эта сцена из фильма решила судьбу Бодрова: что именно снимали в «Связном» в роковой день схода ледника
Так ли страшен черт, как его малюют? Психолог Наумова в беседе с «Киноафишей» нашла плюс от просмотра «Маши и Медведя»
100% на RT и миллион фанатов: почему создатель «Во все тяжкие» назвал новый сериал «Pluribus» — и что означает это странное слово?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше