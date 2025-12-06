Меню
Киноафиша
Степногорск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Эльф и украденное рождество
Расписание сеансов Эльф и украденное рождество, 2025 в Степногорске
10 декабря 2025
Расписание сеансов Эльф и украденное рождество, 10 декабря 2025 в Степногорске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Завтра
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Эльф и украденное рождество»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Step Cinema
г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
14:00
от 2200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Стометровка
Отзывы
2025, Япония / США, анимация, драма, спорт
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Такое случилось впервые за все годы: «Очень странные дела» установили рекорд на Netflix – и это даже не 59 600 000 просмотров за неделю
Стриминг назвал дату премьеры 5 (и финального) сезона «Пацанов» — и стало понятно, почему актеры предупреждали о мясорубке
Спартака убили на Везувии, а Ашура сделали господином: зачем создатели приквела «Спартака» жестко перекроили историю
Идею с Москвой отмели сразу: где снимали сериал «Черное облако»?
Пока зрители ждут «Первый отдел»: на НТВ готовят два новых сериала-детектива с Иваном Колесниковым
Манга «Поднятие уровня в одиночку» бросает фанатов прямо в огонь: так кто же главный злодей — Джин Ву или все-таки Архитектор?
Кто на самом деле всех убил в «Чёрном облаке»: финал, который переворачивает весь сериал
Копейкин и Зулькарнаев снова вместе после «Слова пацана»: почему новый триллер «Пропавший» уже называют самым мрачным проектом 2026 года
После «Как приручить лису» и «Аутсорс» новый тяжелый сериал от Okko: проект с Серебряковым напоминает «Одни из нас» — уровень тревожности не меньше
Яшка Цыган на скаку стрелял из Нагана, как из игрушечного пистолета: разбираем, насколько это было реально в те годы
Прошло столько лет, а эти моменты словно врезались в память: 5 самых жестоких и эффектных смертей в «Игре престолов»
Среди громких российских проектов 4 место в топе ИВИ занял этот турецкий сериал: опередил даже «Акушера» и «Скорую помощь»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667