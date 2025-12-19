Меню
Ассасин: Смертельная битва
Расписание сеансов Ассасин: Смертельная битва, 2025 в Степногорске
22 декабря 2025
Расписание сеансов Ассасин: Смертельная битва, 22 декабря 2025 в Степногорске
Сегодня
19
Завтра
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Как купить билеты на сеанс фильма «Ассасин: Смертельная битва»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Step Cinema
г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
16:20
от 2200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
