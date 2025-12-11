«По-человечески радуешься, что наши такое умеют»: этот российский сериал взял лучшее у скандинавских «Моста» и «Убийства»

Как звучит легендарная песня сейчас? В сети появилась музыкальная сцена нового «Буратино» с Эйдельштейном и Минекаевым (видео)

Юрий Колокольников под впечатлением после съемок в «Доводе»: теперь считает Нолана «чисто русским режиссером», но почему?

«Андор» мог бы иметь 4 сезона, но от этой мечты пришлось отказаться: может, будет хотя бы третий? Вот что говорит шоураннер

Для контраста с Москвой нашли особую провинцию: где расположен поселок Жупа из фильма «Один хороший день»

Даже местные жители приходили на съемки: где нашли город для новинки телеканала «Россия» «Синий камень»

«До конца не верила, кто убийца»: этот триллер 2025 года стал головоломкой для зрителей, а ведь он снят по реальной жуткой истории

«Я думал, что пересмотрел всё…»: 5 идеальных триллеров, зарытых в каталогах стримингов — вы точно пропустили эти сериалы

Вместо Гуля и пустоши — радиоактивная тайга и браконьеры: «Вегетацию» неслучайно уже назвали российским «Фоллаутом»

Главная интрига «Первого отдела 5»: что будет с Брагиными после ареста Веры и почему он вынужден начать всё с нуля

Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится