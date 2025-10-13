Меню
Киноафиша
Степногорск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Ифрит 2
Расписание сеансов Ифрит 2, 2025 в Степногорске
13 октября 2025
Расписание сеансов Ифрит 2, 13 октября 2025 в Степногорске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
10
Завтра
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
чт
16
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ифрит 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Step Cinema
г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
13:30
от 2200 ₸
18:00
от 2200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Почему Джеймс Поттер ненавидел Северуса Снейпа: не поверите, но это началось вовсе не с Лили — было 4 причины
Этот российский сериал после выхода первых серий ворвался в топ-10: «Петров другой, потрясает» — пишут зрители
«Великолепный век» опять все наврал? Историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима, его забытых наложницах и наследниках
Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты
Премьера «Душегубов 2» разделила зрителей на два лагеря: сериал называют одновременно интригующим и скучным – как так?
У «Декстера: Воскрешение» отличные рейтинги, так что 2 сезону быть: сценарий еще не готов, но первые подробности уже известны
Хитрее, чем Казанова: в 3 сезоне хита сам герой Антона Хабарова станет жертвой
Половина пути пройдена: сколько серий во 2 сезоне «Лихих» и когда выйдет финал криминальной драмы Быкова
НТВ переснял популярный советский фильм с Сафоновой: проверенный временем сюжет, Чадов, Иванова и другие причины ждать ремейк
Маленький призрак разума: что за девочка в фильме «Август» является Алехину?
Жуткая сцена из «Игры престолов» превращается в смешную, когда замечаешь эту деталь: видели ее в 7 сезоне?
У Афони была не лень, а депрессия: психолог Розенберг объяснила, как герой Куравлева стал заложником эпохи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667