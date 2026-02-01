Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Степногорске 4 марта 2026

Расписание сеансов Красавица, 4 марта 2026 в Степногорске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Красавица»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Step Cinema г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
12:50 от 2400 ₸
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Убийцы
Убийцы
2023, Великобритания, ужасы, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Супер Мишка
Супер Мишка
2024, Китай, приключения, анимация
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Железо
Железо
2026, Казахстан, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Скучать не придется — март 2026 разгоняется не на шутку: громкие премьеры и возвращение сериалов, которые все будут обсуждать
«Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела»
В финале 4 сезона «Бриджертонов» Netflix дал зацепку на будущее: история продолжится, но с одним условием
Этот фэнтези-сериал неожиданно вырвался в топы из-за нового «Гарри Поттера»: и причиной этому — спор о плагиате
Четыре сезона, где каждая серия — 10/10: этот сериал Netflix заткнул за пояс и «Очень странные дела», и «Чёрное зеркало»
Выше — только «Рыцарь Семи Королевств»: этот спин-офф культового сериала неожиданно вырвался в топы
Зря думаете, что роль Сулеймана лучшая у Халита Эргенча: фанаты «Великолепного века» любят этот сериал не меньше именно благодаря актеру
«Ставлю на то, что Левчика убьют первым»: зрители глянули 5 серию «Детей перемен» и уже знают, чем закончится 2 сезон
«Редкая халтура» и «Уберите этот позор с экранов»: лишь один сериал с Иваном Колесниковым зрители захотели стереть из памяти
«Тьфу, деревня!»: вы точно 100 раз пересмотрели «Любовь и голуби», если ответите на 5/5 вопросов (тест)
От чужого ребенка до позора Нурсемы: подоспели новые спойлеры к 4 сезону «Клюквенного щербета»
Не по лекалам «Невского» и «Первого отдела»: «Новая земля» на НТВ обещает совсем иной масштаб — премьера 3 марта
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше