Меню
Киноафиша
Степногорск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Равиоли Оли
Расписание сеансов Равиоли Оли, 2026 в Степногорске
22 февраля 2026
Расписание сеансов Равиоли Оли, 22 февраля 2026 в Степногорске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
21
Завтра
22
пн
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Равиоли Оли»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Step Cinema
г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
20:20
от 2800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Улыбка. Зарождение зла
Отзывы
2024, Индонезия, ужасы, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убийцы
Отзывы
2023, Великобритания, ужасы, триллер
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
Мощный ответ «Склифосовскому»: жду не дождусь именно этот сериал о медиках — что известно о «Пироговке»
Снималась в «Спасской» и не только: как выглядит поздняя дочь Татьяны Догилевой — скрывается под другой фамилией
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Умерли голодной смертью в пустыне или все-таки спаслись: что стало с доктором Альбьери и Лео в финале «Клона»
KION вычислил 10 самых популярных детективных сериалов в России: и не ищите в списке «Первый отдел» и «Невский»
2 крутых британских детектива с атмосферой, интригой и пятью сезонами впереди: начните смотреть в эти выходные
Не только интриганка Фирузе из «Великолепного веека»: эта роль Джансу Дере понравилась в разы больше — очередное чудо турдизи
«Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел»
А что, если Купер — вовсе не агент ФБР? Эта теория о «Твин Пиксе» переворачивает сюжет с ног на голову
Своим враньем собрали в прокате миллионы долларов: 3 культовых фильма о войне, где почти все — неправда
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667