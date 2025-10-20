Меню
Киноафиша Фильмы Лермонтов Расписание сеансов Лермонтов, 2025 в Степногорске 20 октября 2025

Расписание сеансов Лермонтов, 20 октября 2025 в Степногорске

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Step Cinema г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
20:50 от 2200 ₸
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
