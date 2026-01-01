Меню
Киноафиша
Фильмы
Горничная
Горничная, 2025
20 января 2026
Расписание сеансов Горничная, 20 января 2026 в Степногорске
Завтра
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Step Cinema
г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
12:00
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Дело семейное
Отзывы
2025, США, комедия, криминал, драма
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
