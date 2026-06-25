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Киноафиша Фильмы День разоблачения Расписание сеансов День разоблачения, 2026 в Степногорске 28 июня 2026

Расписание сеансов День разоблачения, 28 июня 2026 в Степногорске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «День разоблачения»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Step Cinema г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
14:40 от 2300 ₸ 21:10 от 2300 ₸
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