Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Наследник Расписание сеансов Наследник, 2025 в Степногорске 18 марта 2026

Расписание сеансов Наследник, 18 марта 2026 в Степногорске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследник»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Step Cinema г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
19:05 от 2400 ₸
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Чёрный двор в кино
Чёрный двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Напоминания о нем
Напоминания о нем
2026, США, мелодрама
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Yйлену оңай
Yйлену оңай
2026, Казахстан, мелодрама
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
В 3 сезоне «Колец власти» раскроют самую страшную тайну Средиземья: этого даже в книгах Толкина не было
Морозы −15, жуткий холод и адские условия: где и как снимали новый сериал «Я буду помнить» для «России 1»
В Сети выбрали любимую наложницу из «Монолога фармацевта»: «Глаз не отвести»
Не уступают «Первому отделу»: топ-3 сериала, которые смотрятся на одном дыхании — увлекают своим сюжетом
Фильм с Хабенским миллионы зрителей ждали на стримингах: наконец раскрыта дата выхода «Здесь был Юра» в цифре
Думали, что ничего круче «Аркейна» на Netflix не выходило? Этот мультик стал хитом стриминга задолго до истории Джинкс
Сначала чуть не увела Сулеймана, а теперь нацелилась на Джихана: в «Далёком городе» появится звезда «Великолепного века», и фанаты уже в ярости
Самой популярной парой в «Бриджертонах» стали вовсе не Дафна и Саймон: фанаты выбрали другую любовь
2 эпизод — 13 марта, а остальные как будут выходить? Публикуем полный график сериала «На льду» с вайбом «Хрустального»
Эти 3 фильма СССР иностранцы советуют своим друзьям: а ведь даже у нас их смотрели не все
Вачовски даже цвет выбрали неспроста: почему в «Матрице» все такое зеленое
Был ли Аркенстон из «Хоббита» легендарным Сильмарилем? Разбираемся, почему этот камень так важен для гномов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше