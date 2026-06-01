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Холоп 3
Расписание сеансов Холоп 3, 2026 в Степногорске
16 июня 2026
Расписание сеансов Холоп 3, 16 июня 2026 в Степногорске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Холоп 3»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Step Cinema
г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
12:00
от 1900 ₸
18:00
от 1900 ₸
В прокате
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Холоп 3
Отзывы
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