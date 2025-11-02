Меню
Бугония
Расписание сеансов Бугония, 2025 в Степногорске
2 ноября 2025
Расписание сеансов Бугония, 2 ноября 2025 в Степногорске
от 400 ₸
Step Cinema
г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
10:00
от 2600 ₸
20:20
от 2600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Шелби Оукс. Город-призрак
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
