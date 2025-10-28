Меню
Киноафиша Фильмы Финник 2 Расписание сеансов Финник 2, 2025 в Степногорске 28 октября 2025

Расписание сеансов Финник 2, 28 октября 2025 в Степногорске

Step Cinema г. Степногорск, 6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
2D
14:50 от 2200 ₸ 17:00 от 2200 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
