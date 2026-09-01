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Киноафиша Фильмы Дорогая, я уменьшил сына Расписание Дорогая, я уменьшил сына (2024) в Шымкенте на сегодня

Расписание Дорогая, я уменьшил сына (2024) в Шымкенте на сегодня

Дорогая, я уменьшил сына
Дорогая, я уменьшил сына комедия 2024 / Китай
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Завтра 6
Формат сеанса
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Расписание Дорогая, я уменьшил сына в Шымкенте на 6 сентября 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
10:25 от 3000 ₸ 12:10 от 3000 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
10:10 от 2500 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
10:30 от 2500 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
10:10 от 2500 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
10:40 от 2500 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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