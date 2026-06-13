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Когда солнце взойдет с запада
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Шымкенте
16 июня 2026
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 16 июня 2026 в Шымкенте
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Как купить билеты на сеанс фильма «Когда солнце взойдет с запада»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent
г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330
2D
23:50
от 2100 ₸
Pixel Cinema
г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D
22:00
от 4500 ₸
23:55
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
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