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Киноафиша Фильмы Құт Расписание сеансов Құт, 2026 в Шымкенте 16 июня 2026

Расписание сеансов Құт, 16 июня 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 пн 15 вт 16 ср 17
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Құт»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D
12:30 от 3000 ₸ 18:35 от 3000 ₸
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