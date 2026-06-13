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Құт
Расписание сеансов Құт, 2026 в Шымкенте
14 июня 2026
Расписание сеансов Құт, 14 июня 2026 в Шымкенте
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Как купить билеты на сеанс фильма «Құт»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
10:30
от 2400 ₸
Pixel Cinema
г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D
12:30
от 3000 ₸
18:35
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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