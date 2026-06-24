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Киноафиша Фильмы Папасының қызы Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в Шымкенте 25 июня 2026

Расписание сеансов Папасының қызы, 25 июня 2026 в Шымкенте

Билеты
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Как купить билеты на сеанс фильма «Папасының қызы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
17:10 от 2100 ₸ 19:00 от 2300 ₸ 20:40 от 2300 ₸
2D, KZ
16:10 от 2100 ₸ 18:00 от 2300 ₸ 19:40 от 2300 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
17:30 от 2100 ₸ 19:30 от 2300 ₸ 21:10 от 2300 ₸
2D, KZ
16:30 от 2100 ₸ 18:30 от 2300 ₸ 20:10 от 2300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
15:40 от 2100 ₸ 17:30 от 2100 ₸ 23:30 от 2300 ₸
2D, KZ
14:40 от 2100 ₸ 16:30 от 2100 ₸ 22:30 от 2300 ₸
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