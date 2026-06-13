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Папасының қызы
Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в Шымкенте
17 июня 2026
Расписание сеансов Папасының қызы, 17 июня 2026 в Шымкенте
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Как купить билеты на сеанс фильма «Папасының қызы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Pixel Cinema
г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D
10:10
от 4500 ₸
15:15
от 3000 ₸
17:45
от 3000 ₸
20:25
от 4500 ₸
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