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Кассандра
Расписание сеансов Кассандра, 2026 в Шымкенте
21 июня 2026
Расписание сеансов Кассандра, 21 июня 2026 в Шымкенте
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Как купить билеты на сеанс фильма «Кассандра»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
23:55
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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