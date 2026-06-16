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Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
Расписание сеансов Mangyshlaq express. Пойыздағы паника, 2026 в Шымкенте
17 июня 2026
Расписание сеансов Mangyshlaq express. Пойыздағы паника, 17 июня 2026 в Шымкенте
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Как купить билеты на сеанс фильма «Mangyshlaq express. Пойыздағы паника»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
18:35
от 1500 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
17:20
от 1700 ₸
19:10
от 1700 ₸
21:00
от 1700 ₸
2D, KZ
12:20
от 1700 ₸
16:20
от 1700 ₸
18:10
от 1700 ₸
20:00
от 1700 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
17:50
от 2100 ₸
20:00
от 2300 ₸
00:20
от 2300 ₸
2D, KZ
12:30
от 1900 ₸
16:50
от 2100 ₸
19:00
от 2300 ₸
23:20
от 2300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
15:40
от 2100 ₸
17:30
от 2100 ₸
19:20
от 2300 ₸
21:10
от 2300 ₸
23:10
от 2300 ₸
2D, KZ
12:50
от 1900 ₸
14:40
от 2100 ₸
16:30
от 2100 ₸
18:20
от 2300 ₸
20:10
от 2300 ₸
22:10
от 2300 ₸
В прокате
Премьеры
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