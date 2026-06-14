Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Mangyshlaq express. Пойыздағы паника Расписание сеансов Mangyshlaq express. Пойыздағы паника, 2026 в Шымкенте 15 июня 2026

Расписание сеансов Mangyshlaq express. Пойыздағы паника, 15 июня 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 14 Завтра 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Mangyshlaq express. Пойыздағы паника»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
17:50 от 2100 ₸ 20:00 от 2300 ₸ 00:20 от 2300 ₸
2D, KZ
12:30 от 1900 ₸ 16:50 от 2100 ₸ 19:00 от 2300 ₸ 23:20 от 2300 ₸
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Властелины Вселенной
Властелины Вселенной
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Хотя бы кинода 4
Хотя бы кинода 4
2026, Казахстан, комедия
Папасының қызы
Папасының қызы
2026, Казахстан, комедия
Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
Mangyshlaq express. Пойыздағы паника
2026, Казахстан, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Когда солнце взойдет с запада
2027, Казахстан, ужасы
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Мандалорец и Грогу
Мандалорец и Грогу
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Включите вечером — очнетесь под крик первых петухов: 10 сериалов про магию, от которых невозможно оторваться
Помните сцену с пикником из «Москвы слезам не верит»? Оказывается, в ней скрывался вопиющий ляп
А ведь он знал, что грядет беда! Почему Дамблдор позволил убить родителей Гарри Поттера
Таких фильмов больше не снимают: российская фантастика из 90-х о временах СССР — все самое лучшее в одном флаконе
У Данилы и Светы был ребенок? Сюжет «Брата 3» стал известен еще много лет назад
Эту пасхалку в сцене смерти Боромира в «Братстве кольца» вообще никто не заметил: Джексон гениально все продумал
«Лучше бы был плохой фильм, чем такой»: Кинг не любит эту экранизацию своего романа даже больше «Сияния»
Как Роберт Баратеон из «Игры престолов» стал чудовищем? История короля, который сам разрушил все, что любил
«Хоббит» закончился, Смауг убит — а что было дальше? Неизвестная судьба Барда и его потомков
Так что всё-таки произошло в роковом шатре Сулеймана? Есть версия, что Мустафа обманул палачей и выжил
«Игра престолов» скатилась, а эти 3 фэнтези-сериала с каждым сезоном становились только лучше: да, и такое бывает
5 психологических аниме, которые лучше «Тетради смерти»: за этих героев будете переживать больше чем за Лайта
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше