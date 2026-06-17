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Хотя бы кинода 4
Расписание сеансов Хотя бы кинода 4, 2026 в Шымкенте
18 июня 2026
Расписание сеансов Хотя бы кинода 4, 18 июня 2026 в Шымкенте
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Как купить билеты на сеанс фильма «Хотя бы кинода 4»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
17:50
от 2100 ₸
20:50
от 2300 ₸
22:40
от 2300 ₸
2D, KZ
16:50
от 2100 ₸
19:50
от 2300 ₸
21:40
от 2300 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
15:10
от 2100 ₸
19:10
от 2300 ₸
21:00
от 2300 ₸
22:50
от 2300 ₸
2D, KZ
14:10
от 2100 ₸
18:10
от 2300 ₸
20:00
от 2300 ₸
21:50
от 2300 ₸
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