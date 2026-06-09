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Киноафиша Фильмы Хотя бы кинода 4 Расписание сеансов Хотя бы кинода 4, 2026 в Шымкенте 11 июня 2026

Расписание сеансов Хотя бы кинода 4, 11 июня 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 9 Завтра 10 чт 11
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Как купить билеты на сеанс фильма «Хотя бы кинода 4»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
17:10 от 2100 ₸ 19:10 от 2300 ₸ 21:00 от 2300 ₸ 22:50 от 2300 ₸
2D, KZ
12:00 от 1900 ₸ 16:10 от 2100 ₸ 18:10 от 2300 ₸ 20:00 от 2300 ₸ 21:50 от 2300 ₸
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