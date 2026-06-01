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Өч-2: Карындаш
Расписание сеансов Өч-2: Карындаш, 2026 в Шымкенте
10 июня 2026
Расписание сеансов Өч-2: Карындаш, 10 июня 2026 в Шымкенте
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Как купить билеты на сеанс фильма «Өч-2: Карындаш»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
22:00
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
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