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Киноафиша Фильмы Тень Расписание сеансов Тень, 2025 в Шымкенте 7 июня 2026

Расписание сеансов Тень, 7 июня 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 7
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Тень»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D
10:30 от 2400 ₸
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