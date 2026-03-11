Меню
Киноафиша
Фильмы
Абай бол
Расписание сеансов Абай бол, 2026 в Шымкенте
12 марта 2026
Расписание сеансов Абай бол, 12 марта 2026 в Шымкенте
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
14:50
от 1900 ₸
20:20
от 2300 ₸
2D, KZ
13:50
от 1900 ₸
19:20
от 2300 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
16:40
от 2100 ₸
19:20
от 2300 ₸
2D, KZ
12:00
от 1900 ₸
15:40
от 2100 ₸
18:20
от 2300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
15:10
от 2100 ₸
23:10
от 2300 ₸
2D, KZ
14:10
от 2100 ₸
22:10
от 2300 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
15:10
от 2100 ₸
16:50
от 2100 ₸
18:40
от 2100 ₸
20:20
от 2300 ₸
22:20
от 2300 ₸
00:10
от 2300 ₸
2D, KZ
10:50
от 1900 ₸
12:30
от 1900 ₸
14:10
от 2100 ₸
15:50
от 2100 ₸
17:40
от 2100 ₸
19:20
от 2300 ₸
21:20
от 2300 ₸
23:10
от 2300 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Чёрный двор в кино
Отзывы
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Напоминания о нем
Отзывы
2026, США, мелодрама
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
