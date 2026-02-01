Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Не оставляй, мама! Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 2026 в Шымкенте 19 февраля 2026

Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 19 февраля 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 19
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Не оставляй, мама!»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
14:15 от 3200 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KZ
10:30 от 1900 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
16:10 от 2100 ₸
2D, KZ
15:10 от 2100 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
15:40 от 3700 ₸ 17:50 от 3700 ₸ 20:00 от 4200 ₸ 22:10 от 4200 ₸
2D, KZ
10:20 от 3200 ₸ 12:30 от 3200 ₸ 14:40 от 3700 ₸ 16:50 от 3700 ₸ 19:00 от 4200 ₸ 21:10 от 4200 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Верни меня из мёртвых
Верни меня из мёртвых
2025, Италия, ужасы, триллер
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
2024, США, ужасы, триллер
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Сходила на «Сказку о царе Салтане» — разочаровала только 1 вещь: что не так в главном хите 2026 года
Нет времени на «Невский» и «Первый отдел»? Слишком много серий? Ловите 3 российских детектива с рейтингом выше 7,2 для одного вечера
Советский Салтан против Павла Прилучного: зрители выбрали лучшего царя в кино, и результат неожиданный
Отвратительный звук, хамский Шибанов — собрали всю критику на премьеру «Первого отдела»: «Рядом с "Невским" не стоял»
Не только харизматичный Шибанов из «Первого отдела»: эти 3 сериала с Сергеем Жарковым ничуть не хуже — есть рейтинг 7.7
На Первом покажут не сразу: когда по ТВ выпустят хит «Ландыши. Вторая весна» — все серии за один день
С 23 февраля на СТС, с 25-го на Первом: 5 причин устроить себе телемарафон «Ландышей»
92% на Rotten Tomatoes и $60 млн в прокате: хоррор «28 лет спустя: Храм костей» уже в цифре — где смотреть
А жив ли Бублик на самом деле: что означает сцена в финале «Ландышей» — не все ее поняли
Создатели «Невского» и «Первого отдела» совсем не спят: в 2026 году жду их новинку «Новая земля» — главный герой просто мечта
ИИ назвал культовые советские ленты в духе аниме с очень длинными тайтлами — угадайте все 6: тест для тех, кто не боится трудностей
Сериал «Резервация» выходит на финишную прямую: зрителям покажут 2 последних эпизода в один день — вот точная дата
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше