Ғашықпын саған
Расписание сеансов Ғашықпын саған, 2026 в Шымкенте
8 марта 2026
Расписание сеансов Ғашықпын саған, 8 марта 2026 в Шымкенте
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
пн
9
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
19:45
от 3500 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
21:20
от 3200 ₸
23:10
от 3200 ₸
2D, KZ
20:20
от 3200 ₸
22:10
от 3200 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
17:30
от 2800 ₸
20:30
от 3200 ₸
00:50
от 3200 ₸
2D, KZ
16:30
от 2800 ₸
19:30
от 3200 ₸
23:50
от 3200 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, KK
20:50
от 3200 ₸
2D, KZ
19:50
от 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
22:20
от 3200 ₸
23:10
от 4500 ₸
00:20
от 3200 ₸
2D, KZ
21:20
от 3200 ₸
22:10
от 4500 ₸
23:20
от 3200 ₸
