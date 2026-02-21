Меню
Ғашықпын саған
Расписание сеансов Ғашықпын саған, 2026 в Шымкенте
23 февраля 2026
Расписание сеансов Ғашықпын саған, 23 февраля 2026 в Шымкенте
г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D, KZ
18:10
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Железо
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Верни меня из мёртвых
Отзывы
2025, Италия, ужасы, триллер
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Ловушка для кролика
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
