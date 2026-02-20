Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Ғашықпын саған Расписание сеансов Ғашықпын саған, 2026 в Шымкенте 21 февраля 2026

Расписание сеансов Ғашықпын саған, 21 февраля 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 20 Завтра 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ғашықпын саған»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
15:20 от 2800 ₸ 17:10 от 2800 ₸ 19:10 от 3200 ₸ 21:10 от 3200 ₸ 23:10 от 3200 ₸
2D, KZ
14:20 от 2800 ₸ 16:10 от 2800 ₸ 18:10 от 3200 ₸ 20:10 от 3200 ₸ 22:10 от 3200 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
16:40 от 2800 ₸ 18:40 от 2800 ₸ 20:40 от 3200 ₸ 22:40 от 3200 ₸ 00:40 от 3200 ₸
2D, KZ
13:00 от 2400 ₸ 15:40 от 2800 ₸ 17:40 от 2800 ₸ 19:40 от 3200 ₸ 21:40 от 3200 ₸ 23:40 от 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
00:20 от 3200 ₸
2D, KZ
10:20 от 2400 ₸ 12:20 от 2400 ₸ 13:20 от 2400 ₸ 14:20 от 2800 ₸ 15:20 от 2800 ₸ 16:20 от 2800 ₸ 17:20 от 2800 ₸ 18:20 от 3200 ₸ 19:20 от 3200 ₸ 20:20 от 3200 ₸ 21:20 от 3200 ₸ 22:20 от 3200 ₸ 23:20 от 3200 ₸
Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D
18:10 от 3000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Верни меня из мёртвых
Верни меня из мёртвых
2025, Италия, ужасы, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
2024, США, ужасы, триллер
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Железо
Железо
2026, Казахстан, драма
Смысл названия «Хрустального» поняли не все зрители: дело не в городе, а в Антоне Васильеве
«Ком в горле от того, что произошло»: 4 серия «Детей перемен» ломает даже самых стойких фанатов (спойлеры)
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
«Мумия» возвращается: новый хоррор от режиссера «Восстания зловещих мертвецов» получил большой трейлер и дату выхода
Так вот зачем на самом деле Боран вернулся в «Далекий город»: это признали даже его хейтеры
В Сети уверены, что принц Чарминг из «Шрэка» — точно не сын Феи: достаточно одного взгляда на экран, чтобы найти его реальную мать
Элорди не цыган, а Робби давно не юная девочка: чем зрителям не угодила экранизация «Грозового перевала»
У этих 2 советских фильмов совсем неправильные названия: зрители не замечали десятилетиями, а ведь ошибся даже Гайдай
«Кэрри» Стивена Кинга возвращается: Prime Video готовит самую мистическую премьеру осени 2026 — тут подробности о мини-сериале
Сюжет не хуже «Фишера»: этот криминальный детектив основан на реальных событиях — «Папина дочка» сыграла блестяще
Лучшей роли Джоли не придумаешь: детектив покруче сериалов НТВ – финал бесподобен
Prime Video в феврале выпустил настоящую «бомбу»: всего 8 серий по 50 минут — идеально для запойного уикэнда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше