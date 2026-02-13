Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Ғашықпын саған Расписание сеансов Ғашықпын саған, 2026 в Шымкенте 14 февраля 2026

Расписание сеансов Ғашықпын саған, 14 февраля 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ғашықпын саған»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
15:20 от 2800 ₸ 17:20 от 2800 ₸ 19:20 от 3200 ₸ 21:10 от 3200 ₸ 23:10 от 3200 ₸ 01:10 от 2800 ₸
2D, KZ
14:20 от 2800 ₸ 16:20 от 2800 ₸ 18:20 от 3200 ₸ 20:10 от 3200 ₸ 22:10 от 3200 ₸ 00:10 от 2800 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
15:20 от 2800 ₸ 17:20 от 2800 ₸ 19:20 от 3200 ₸ 23:20 от 3200 ₸ 01:20 от 3200 ₸
2D, KZ
12:30 от 2400 ₸ 14:20 от 2800 ₸ 16:20 от 2800 ₸ 18:20 от 3200 ₸ 20:20 от 3200 ₸ 21:20 от 3200 ₸ 22:20 от 3200 ₸ 00:20 от 3200 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
2024, США, ужасы, триллер
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Какой на самом деле была Ванга? Этот сериал с Еленой Яковлевой посмотрела взахлеб – эпизоды длятся 52 минуты, но хочется еще и еще
Не хуже «Первого отдела», а то и лучше: обратите внимание на эти 2 детектива из Дании — в каждом всего лишь по 8 серий
От вида этого голого героя в «Рыцаре Семи Королевств» зрители ахнули: кем на самом деле был сир Арлан
«Я думаю, что он гений»: Фрейндлих назвала лучшего режиссера СССР – это не Рязанов, Гайдай или Меньшов
Эта серия «Фоллаута» худшая во всем втором сезоне: самый низкий рейтинг на IMDb и разочарованные отзывы
У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране
Есть 3 причины, по которым «Первому отделу» не нужно продолжения: одна из них в Шибанове
Зрители выбрали, что страшнее — «Пила» или «Звонок»: почему тихий японский хоррор пугает сильнее ловушек и крови
«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось?
Не знаете, что включить на вечер — у сербов есть жесткий детектив на 6 серий: смотрятся залпом
2 свежих фильма, которые обречены на провал в прокате: могут стать самыми худшими за год
Интереснее Брагина из «Первого отдела»: жду с нетерпением новый исторический проект с Иваном Колесниковым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше