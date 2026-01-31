Меню
Қолымнан ұста
Расписание сеансов Қолымнан ұста, 2026 в Шымкенте
1 февраля 2026
Расписание сеансов Қолымнан ұста, 1 февраля 2026 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
31
Завтра
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Қолымнан ұста»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos
г. Шымкент, пл. Аль-Фараби, 3/1
2D, KZ
15:40
от 2600 ₸
19:45
от 3000 ₸
23:50
от 3000 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
15:10
от 2800 ₸
19:10
от 3200 ₸
21:00
от 3200 ₸
23:00
от 3200 ₸
01:10
от 2800 ₸
2D, KZ
14:10
от 2800 ₸
18:10
от 3200 ₸
20:00
от 3200 ₸
22:00
от 3200 ₸
00:10
от 2800 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KK
15:10
от 2800 ₸
17:10
от 2800 ₸
19:10
от 3200 ₸
21:10
от 3200 ₸
23:10
от 3200 ₸
2D, KZ
10:10
от 2400 ₸
12:10
от 2400 ₸
14:10
от 2800 ₸
16:10
от 2800 ₸
18:10
от 3200 ₸
20:10
от 3200 ₸
22:10
от 3200 ₸
Pixel Cinema
г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D, KZ
12:00
от 3000 ₸
19:25
от 3000 ₸
21:25
от 4500 ₸
