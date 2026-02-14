Меню
Киноафиша
Шымкент, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Қызым
Расписание сеансов Қызым, 2026 в Шымкенте
16 февраля 2026
Расписание сеансов Қызым, 16 февраля 2026 в Шымкенте
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
14
Завтра
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Қызым»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Pixel Cinema
г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D, KZ
11:45
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Испанский детективный сериал от Netflix наделал много шума на стриминге: всего 6 серий, а обсуждают от Мехико до Берлина
Обожаю этого красавчика: пока жду 5 сезон «Первого отдела», гляну еще один сериал НТВ с Колесниковым в главной роли
Каждая серия — новое убийство из сна: на PREMIER стартовал уникальный детектив с Прилучным и Моряк, который не похож ни на один другой сериал
Самый идеальный сериал по Стивену Кингу длится 4 часа: осилите за один вечер и останетесь в ужасе от финала до утра
Если пересматривать «Игру престолов» в 2026, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и этот эпизод не в 7 сезоне
Понравились «Фишер», «Метод» и «Декстер»? Польская «Изморозь» показывает маньяка без загадок — и держит в напряжении все 7 серий
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: этот момент в «Место встречи изменить нельзя» многие не замечали годами
26 февраля на Netflix решится судьба Бенедикта: 4 новые серии «Бриджертонов» меняют правила игры и свежий трейлер это подтверждает (видео)
Можно посмотреть за один вечер: сколько серий у «Повелителя мух» и когда они выходят? Первая уже в Сети
После кассы в $1,2 млрд вопрос был один: будет ли «Зверополис 3»? Вот что сказали авторы
Детектив и ироничный экшен: 2 новинки 2026 года на 6-8 серий, которые я посмотрела залпом за один вечер
Думали, что «Назад в будущее» — это уморительная трилогия о приключениях? Посмотрите ее в нужном порядке и расстроитесь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667