Супер Мишка
Расписание сеансов Супер Мишка, 2024 в Шымкенте
26 февраля 2026
Расписание сеансов Супер Мишка, 26 февраля 2026 в Шымкенте
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
10:20
от 2400 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
10:00
от 2400 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
10:40
от 2400 ₸
Kinoplexx 9 City Mall
г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
10:10
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Верни меня из мёртвых
Отзывы
2025, Италия, ужасы, триллер
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Ловушка для кролика
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
