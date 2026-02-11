Меню
Көз тимесін
Расписание сеансов Көз тимесін, 2026 в Шымкенте
12 февраля 2026
Расписание сеансов Көз тимесін, 12 февраля 2026 в Шымкенте
Pixel Cinema
г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D, KZ
12:00
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
