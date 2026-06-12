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Шевели перьями
Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Шымкенте
15 июня 2026
Расписание сеансов Шевели перьями, 15 июня 2026 в Шымкенте
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Шевели перьями»?
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Время сеанса
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent
г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330
2D
10:35
от 1700 ₸
12:20
от 1700 ₸
В прокате
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