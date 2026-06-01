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Киноафиша Фильмы Шевели перьями Расписание сеансов Шевели перьями, 2025 в Шымкенте 4 июня 2026

Расписание сеансов Шевели перьями, 4 июня 2026 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Шевели перьями»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
10:15 от 1900 ₸ 12:20 от 1900 ₸ 14:05 от 2100 ₸ 17:30 от 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
12:00 от 2400 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
12:30 от 2400 ₸
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