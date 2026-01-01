Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Игра со смертью Расписание сеансов Игра со смертью, 2025 в Шымкенте

Расписание сеансов Игра со смертью, 2025 в Шымкенте

Билеты
Вся информация о фильме
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Заклятие. Обряд реинкарнации
Заклятие. Обряд реинкарнации
2025, США / Канада, драма, ужасы, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
«Леди Баг и Супер-кот» нагло копируют эти хиты турдизи: нашла 5 признаков плагиата — сходство 10 из 10
В истории про Пиноккио не было никакого Дуремара: откуда он взялся в «Буратино»? Ответ нашли в биографии Толстого
От создателей «Фишера», но история иная: вот почему я жду фильм «Тальков» — точно будет хитом
Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту
На все 6 вопросов ответят только те, кто пересмотрел «Любовь и голуби» больше 10 раз: проверьте себя, я споткнулась на втором же
Вестерос будет праздновать его смерть: как закончится жизнь Эгга из «Рыцаря Семи Королевств»
Мама-Кошка из «Трех котов» не покупает сырные палочки в забегаловках: готовит дома за 15 минут — рецепт
«Невский» — в пролете уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании
Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой
Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика
Кто умнее – вы или Хюррем? Пройдите тест и узнайте вашу судьбу в гареме султана Сулеймана
О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше