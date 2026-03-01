Меню
Киноафиша Фильмы Два, три, призрак, приди! Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Шымкенте

Расписание сеансов Два, три, призрак, приди!, 2025 в Шымкенте

Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
19:50 от 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
00:20 от 2800 ₸ 01:20 от 2800 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
00:20 от 2800 ₸ 01:20 от 2800 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
23:50 от 3200 ₸ 00:50 от 3200 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
00:00 от 2800 ₸ 01:00 от 2800 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Чёрный двор в кино
Чёрный двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Напоминания о нем
Напоминания о нем
2026, США, мелодрама
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
