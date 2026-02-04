Меню
Киноафиша Фильмы Құшақташы мама Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Шымкенте 5 февраля 2026

Расписание сеансов Құшақташы мама, 5 февраля 2026 в Шымкенте

Вся информация о фильме
Сегодня 4 Завтра 5
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
19:10 от 2300 ₸ 01:00 от 2100 ₸
2D, KZ
12:20 от 1900 ₸ 18:10 от 2300 ₸ 00:00 от 2100 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KK
19:10 от 2300 ₸ 20:50 от 2300 ₸
2D, KZ
12:10 от 1900 ₸ 18:10 от 2300 ₸ 19:50 от 2300 ₸
